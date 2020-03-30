台大公衛學院教授林先和與疾管署團隊近日投稿論文，分析台灣1、2月1043個確診病例接觸者，發現新冠肺炎本土病例在出現症狀早期、甚至在症狀出現前就有高傳播力，因此純靠症狀篩檢（也就是之前的SARS的經驗）可能不夠，需要更廣泛的防治手段。他建議未來可能要從確診者症狀出現前2天甚至前4天就開始匡列接觸者。

林先和團隊問了3個問題：甚麼類型的接觸、哪個年紀的接觸者，以及在甚麼時候接觸，發病機率較高？結果發現，首先家戶成員的臨床發病率13.9％，遠高於非同住家人的6.5％，以及醫療同仁、朋友、同事、機場或是飛機上接觸，近日也有妻子因為照顧居家檢疫先生而染病，可見家戶傳播要非常注意。其次，60歲以上的接觸者，發病率3.6％，風險最高，吻合目前所見情況。

比較特別的是第3點也就是接觸的時間點，是其他分析沒看過的，這是台灣優勢，因為他國沒有這麼完整的疫調資料。研究發現，指標個案出現症狀後，愈早接觸者發病率愈高，尤其是出現症狀的頭3天接觸，被傳染的機率是2.7％，之後傳染機率隨著時間遞減。這個研究結果跟紐西蘭、德國等國外病毒學研究結果一致，也就是早期病毒量高、晚期病毒量下降，因此很可能新貴肺炎症狀出現之前就有一定程度的傳染力。

比較新冠肺炎跟SARS發病時間，SARS患者症狀出現第5天之後才開始有明顯的傳染力，所以利用症狀（如發燒）來篩檢跟隔離病患，會有很明顯的成效；但是比較不好的消息是，新冠在症狀早期甚至可能在症狀出現前就有高傳播力，純靠症狀篩檢，效果可能有限，需要更廣泛的防治手段。

林先和說，這給了我們很重要訊息，就是不能單純複製當年SARS的防治經驗。例如匡列接觸者時，要審慎考慮從指標個案症狀出現日「之前」即開始調查，像香港追溯到「症狀出現前2天」，世界衛生組織甚至追溯到前4天。

此外，新冠肺炎的實際可傳播期間可能主要在症狀出現第7到10天，目前的輕症病患住院期間遠高於此。病房數還充分時，這樣做當然最保險；但是未來如果出現大量病患，可考慮在症狀出現2周後，傳播力低很多，將輕症病患從負壓病房轉至一般病房，減低醫療系統負擔。

(旺報 )