前行政院長郝柏村生前表示，民國35年，蔣介石不顧各方反對，堅持召開制憲的國民大會，其中有台灣代表參加，制定了全世界都公認的民主憲法，使得台灣成為中華民國固有疆域的一部分；郝柏村認為，蔣的日記提供中華民國法統最明確的依據，並藉此駁斥台灣主權未定論。

郝柏村於2011年出版「郝柏村解讀蔣公日記」，他認為，蔣公日記是揭開歷史真相最有力的證據，可見其領導國家的心路歷程及決策過程，最重要的是，民國35年，他堅持召開制憲的國民大會，使得台灣成為中華民國固有疆域的一部分。

(中時 )