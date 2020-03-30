郝柏村生前駁斥台灣主權未定論 16:532020/03/30 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 郝柏村。中時資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前行政院長郝柏村生前表示，民國35年，蔣介石不顧各方反對，堅持召開制憲的國民大會，其中有台灣代表參加，制定了全世界都公認的民主憲法，使得台灣成為中華民國固有疆域的一部分；郝柏村認為，蔣的日記提供中華民國法統最明確的依據，並藉此駁斥台灣主權未定論。 郝柏村於2011年出版「郝柏村解讀蔣公日記」，他認為，蔣公日記是揭開歷史真相最有力的證據，可見其領導國家的心路歷程及決策過程，最重要的是，民國35年，他堅持召開制憲的國民大會，使得台灣成為中華民國固有疆域的一部分。 (中時 ) #郝柏村 #台灣主權未定論 也許您會感興趣 推薦閱讀 前行政院長郝柏村辭世 享嵩壽102歲 15:332020/03/30 政治 郝柏村823砲戰大難不死 離開30秒廁所被夷為平地 16:012020/03/30 政治 郝柏村逝世！為台灣留下這項世界最好的政策 16:012020/03/30 政治 郝柏村102歲辭世 郝辦新聞稿以八字表述 16:082020/03/30 政治 郝柏村與李登輝 國民黨「主流非主流」之爭 16:202020/03/30 政治 郝柏村指 兩岸終究是要和解、不能打 16:212020/03/30 政治 郝伯村生前專訪 盼兩岸和平統一、共建大同 16:232020/03/30 兩岸 國防部悼念郝柏村：用生命捍衛國家 16:302020/03/30 政治 郝柏村辭世 民進黨立委何志偉：一個世代的過去 16:522020/03/30 政治 郝伯村生前訪北京強調：抗日戰爭是由蔣中正領導 16:492020/03/30 兩岸 政治熱門新聞 郝柏村逝世！為台灣留下這項世界最好的政策 - 政治 要換掉陳時中？最新民調出爐 網大驚 - 政治 韓國瑜一個動作 高雄里長近距離發現真面目 - 政治 如果不是陳其邁？高雄市長補選 民進黨這4人他恐出線... - 政治 罷韓傻了！藍營內部民調曝光..韓成功解危機？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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