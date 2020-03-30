彰化縣政府宣布自4／1起，這學期全面禁止開放縣立高中職以下學校，中小學的國內交流、校外教學與畢業旅行這學期也通通暫緩。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣政府宣布自4／1起，這學期全面禁止開放縣立高中職以下學校，中小學的國內交流、校外教學與畢業旅行這學期也通通暫緩。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

新冠肺炎疫情持續升溫，進入第二波大流行高峰，彰化縣政府30日宣布，4月1日起全縣縣立高中職以下校園，全面停止開放，呼籲校園周邊社區民眾共體時艱，多利用社區其他戶外空間、公園與運動場從事日常運動休閒，守護校園安全。

彰化縣教育處長陳逸玲表示，目前多數校園都有開放讓社區民眾入內晨運、傍晚晚間也有運動人潮，但疫情嚴峻，審慎考量後決定全面禁止開放，避免增添疫情傳播風險，這學期從4月1日起至7月14日止，各校校園室內、外空間通通禁止對外開放。

陳逸玲說，這學期開始，原本各校就有禁止校園借用措施，除非是出借做為國家考試、檢定考試，及影響學生升學權益的活動外，不得外借予私人或民間團體，禁令也將延長至至7月14日這學期結束為止。

教育處指出，校園不開放規定已請各校配合張貼公告，除非特殊情形，須由學校評估整體風險，在所有防疫工作都完備的前提下，函報縣府核准後始得辦理。另外，中小學國內外交流、校外教學及畢業旅行等活動，本學期也全部暫緩辦理，降低校園感染的可能性。

(中時 )