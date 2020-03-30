台灣指數公司自今（30）日起，計算發布「特選價值成長報酬指數」與「臺灣5G報酬指數」之盤中即時指數，期能增加指數化連結標的之多元性，豐富國內被動式投資商品，以呼應投資理財的多元需求。

「特選價值成長報酬指數」以證交所產業分類中之「金融保險類」、「建材營造類」以外之所有上市普通股，考量流動性與規模等條件後再運用成長價值指標排序，並採用等權重加權方式，挑選出符合條件的30檔指數成分股，建構兼具成長潛力與內在價值的投資組合。

「臺灣5G報酬指數」以證交所上市與櫃買中心上櫃普通股股票為指數成分股採樣範圍，採用FactSet的Revere Business Industry Classification System （RBICS）產業分類中屬「5G技術硬體與服務」與「無線通訊服務提供商」的公司，通過流動性檢驗後，再選取自由流通市值前30大成分股建構投資組合，以表彰臺灣5G產業股票組合之投資績效表現。

指數公司表示，根據ETFGI研究，截至2020年1月止，全球ETP資產規模約6.3兆美元，且今年已吸引近671.5億美元的資金淨流入，顯示全球指數化投資的趨勢仍持續增長。台灣指數化應用發展伴隨國際資本市場的步調，陳列豐富的ETF、ETN、指數基金、指數權證等選項，簡化投資人參與指數化金融商品的投資交易。

(工商 )