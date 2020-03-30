被譽為「地王之王」的「世貿三館」地上權案，底價266.37億，南山人壽今（30）日以權利金312.76億元標下，溢價率達17.42％，超越2012年「世貿二館」「台北南山廣場」的268.88億及「台北101」的206.66億，創下最高權利金歷史記錄，成為新地王。全台土地市場更是不畏新冠肺炎疫情，在2020年第一季土地交易市場破900億大關。

瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛今天表示，今天「世貿三館」公開標售，共有南山、富邦、新光、國泰四家壽險公司參與，市場競爭激烈。最後標脫的單價每坪644萬元、容積單價每坪115萬元，均低於前兩年「空軍官兵活動中心」、「信義行政中心」，顯見投資市場受疫情影響，已轉為審慎樂觀。

黃舒衛表示，「世貿三館」土地使用分區為娛樂設施區，不得設置住宅，由於座落位置佳，南側連接「台北101」、北側正對台北市政府、西側為信義計畫區第一個也是最大的國際五星級旅館，東側又是全世界密度最高的百貨商圈，周邊均為全國指標性大型服務設施，因此規劃做高級辦公室、百貨商場、旅館都極適合，在去年「信義區行政中心」標出後，更是信義計畫區的絕版土地，因此備受業界矚目。

至於「世貿三館」，基地面積4,856.34坪，與南山廣場最接近，由於容積有560%，再加上目前標購高價地上權案的投資人多安排容積移入，預估未來量體將近6萬坪，造價百億元起跳。

黃舒衛分析，供需的結構性因素、投資台灣的議題、土地開發的特性等三大因素，支撐世貿三穩坐地王寶座。雖然疫情發展的不確定性影響的全球經濟，但畢竟是短期突發事件，對比台北市精華區商業土地稀有性、辦公室斷貨潮等供給面結構性因素，再加上預期台商回流、外資投資的需求增加趨勢，已經激化投資人對土地投資的渴望。

另外，土地開發時間動輒三、五年，尤其世貿三的絕版珍藏誘因，絕對是投資人看長不看短、願意放手一搏的主因。而南山人壽從世貿二館（現為南山廣場）成功得標之後，士氣如虹，幾乎包辦信義計畫核心區新辦公供給，將強化在A辦市場的絕對話語權。

黃舒衛強調，今年第一季土地交易市場也因世貿三館地上權案成功標出，單季土地交易金額達936億，不畏新冠肺炎疫情干擾，創下單季歷史新高，年增46%。

(工商 )