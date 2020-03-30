今年臺北市政府衛生局於1月至3月執行「109年度米其林1星至3星及餐盤推薦餐廳稽查專案」，共計查核51家業者，有17家業者初查不及格，其中不乏知名餐廳祥雲龍吟、金蓬萊、鮨隆、頤宮中餐廳等，今(30)日公布原初查不及格的業者，經二次複查後皆合格，因此未有餐廳開罰。

北市政府年初進行「109年度米其林1星至3星及餐盤推薦餐廳稽查專案」，包括17家1星餐廳、5家2星餐廳、1家3星餐廳、28家餐盤推薦，其中有17家業者初查結果不合格，衛生局指出主要缺失為「設備不潔」、「未出示體檢證明」及「食材置於地面」，整體來看，初查合格率為66.7%，未合格餐廳經現場輔導及複查，已全數改善並符合規定。

臺北市政府衛生局說明以「市民參與」、「安心外食」及「資訊透明」為3大主軸，為了讓民眾能安心外食，未來會強制要求米其林餐廳申請餐飲衛生管理分級、星級旅館Buffet則強制自主檢驗，以打造食品安全衛生的消費環境，民眾也可透過食安資訊臺北市政府衛生局網站查詢相關訊息。

(中時 )