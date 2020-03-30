受到新冠肺炎疫情影響，日本首相安倍晉三與國際奧會主席巴赫日前達成共識，宣布2020東京奧運延後1年舉行。有日媒透露，奧運開幕式很可能會一樣選在明年7月24日登場，前日本首相鳩山由紀夫則爆料指出，東京都知事小池百合子為了讓東奧順利舉行，故意少報確診人數。

安倍晉三和巴赫日欠透過視訊決定，將東京奧運延期至明年，就連東京都知事小池百合子要求市民在六日盡量別出門，沒想到前日相鳩山由紀夫，卻在推特上爆料，小池百合子之前為了讓奧運如期舉辦，故意少報了確診肺炎的人數。

日本前首相鳩山由紀夫日前在推特炮轟東京東京都知事小池百合子。 （圖／Twitter）

鳩山由紀夫的推文表示，小池百合子為了讓東奧如期舉辦，一直少報確診人數，如果疫情真的能夠控制，那為何要求民眾在周末不要外出，而且確診人數還是在東京奧運宣布延期之後迅速爆發開來，究竟是市民健康與舉辦奧運何者為重？

不過鳩山由紀夫的這番言論，立刻引來日本民眾批評，有網友認為，「這是前首相該說的話嗎？有證據可以證明嗎」？在東奧確定延期後，東京都近期確診人數持續增加，累計確診已達430例，比起大阪府208例多出一倍，日本29日單日新增169例確診，其中東京都就佔了68例，寫下單日新增數紀錄。

東京都知事小池百合子。（圖／Nikkei Asia Review ）

面對前首相的質疑，日本厚生勞動大臣加藤勝信表示，東京確診人數暴增，可能跟已確診多人感染的台東區永壽綜合醫院有關聯，這處醫院已有69人確診，恐怕已經爆發院內感染，和奧運是否延期「一點關係都沒有」。

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(中時電子報)