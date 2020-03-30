高雄市茄萣區面積廣大，民進黨立委邱志偉得知警方要申請建置車牌辨識功能監錄系統設備，他向台電爭取經費，獲得台電回饋金補助，目前已經爭取首期350萬元的經費；此車牌辨識系統對警方治安有相當大的幫助。

茄萣區公所日前發文給高雄市警局湖內分局，同意以台電興達電廠回饋金補助湖內警方建置車牌辨識功能監錄系統設備。

邱志偉30日表示，台電回饋金多是補助於地方基礎建設，對於這次協助提升治安設備的補助深表肯定，只要對地方有利的建設，他都會樂見也會持續爭取。

湖內警方已經計畫增設車牌辨識功能監錄系統設備許久，不過，礙於經費不足，遲遲無法落實。由於茄萣區是台電興達發電廠的回饋區，邱志偉獲知後也邀集台電與警方協商，由台電的興達電廠擴廠回饋金補助設備費用。

茄萣區長鄭美華表示，興達電廠即將進行燃煤汰換成燃氣機組工程，2020年的施工前回饋金已經撥付，預算配置後決定撥付350萬元，供湖內警分局在茄萣區中建置錄影監視系統；之後公所也會針對每年的回饋金額度，撥付經費提供分局持續建置。

湖內警分局長王世芳說，車牌辨識功能監錄系統設備需要搭配大量的監視器，此將幫助警方掌握犯嫌動態，是地方治安維護的一大利器，分局提出茄萣區的建置預算為1200萬，在邱志偉的居中協助下，順利爭取到首期350萬的經費，分局可以針對重點區域先建置監視器。

(旺報 )