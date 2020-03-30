台北市衛生局為把關民眾食品安全，針對米其林1星至3星餐級進行稽查，共查核51家業者，其中17家初檢有衛生缺失，經輔導複查後，已全數改善符合規定；另外，衛生局也針對清明祭祀食品稽查共34件，僅1件不合格；網路直播販售食品查核5家業者，共計4家不合格。

北市衛生局針對米其林餐廳的稽查結果公布，其中有17家初查結果有衛生缺失，主要缺失為「設備不潔」、「拿不出員工體檢證明」及「食材置於地面」，不符規定的業者包括，君品酒店的頤宮、國際名廚江挀誠開設、號稱最難訂位的RAW等高級餐廳，都是經複查後才合格；衛生局也針對清明祭祖食品查核，共計抽驗34件，其中1件豆干檢驗結果不符規定，已命下架並移送原屬衛生局查辦。

食藥科長陳怡婷指出，最常見的狀況是冰箱內部整潔問題，像是未除霜的情況，而有些業者直接將食材置於地面，是不合規定的，要用東西墊起；陳還說，業者需出示員工1年內體檢報告，但業者將報告放在總公司或人事室，稽查時無法立即拿出，才要進行第2次檢查。

另外，網路購物興起，衛生局也特別針對網路店家販售食品類的商品抽檢，共抽查5家蝦皮拍賣直播業者，共18件食品，包含餅乾、糖果、果凍等食品，查核結果4家業者有「定型化契約不符規定」、「未揭露食品業者登錄字號」、「食品外包裝標示不符規定」等事項，已移請違規產品所轄縣市衛生局辦理。

記者致電君品酒店頤宮中式餐廳業者指出，目前餐廳複檢都已全面改善，邑饌酒坊、RAW和祥雲龍吟日本料理，因長官不在無法回應。

(中時 )