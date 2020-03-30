為了讓自閉症者（又稱星兒）提早適應社會，高雄市政府社會局無障礙之家社區日間作業設施每周都會帶著星兒進入社區適應環境。尤其目前是防疫期間，也會鼓勵星兒們戴上口罩，共同對抗疫情。

星兒小蔡很喜歡喝飲料，以前只喝某種廠牌的飲料，無法接受其它的飲品，如果要他嘗試其他廠牌的飲品，小蔡便會生氣大叫，他的母親也只能順著他。

為解決小蔡的固執行為，教保員發現小蔡很喜歡看商店的商品DM，於是，教保員與小蔡的母親決定從商品DM著手，先利用商品DM增加小蔡的認知，再藉由社區適應課程，加強小蔡認知的深度，最後再鼓勵小蔡嘗試去喝DM上的飲料。

剛開始時，小蔡還是不願意接受，但幾次重複演練下，小蔡漸漸能接受其它廠牌的飲品，甚至主動向母親表達想要嘗試新飲品。

高雄市政府社會局無障礙之家陳桂英主任30日表示，自閉症者普遍都有明顯的社交障礙，應加強提升自閉症者的社會技能，並讓他們將學到的技能融入生活中運用，才能提高學習成效，並為其將來的自立生活做準備。

對於疫情，教保員也會以深入淺出的方式，搭配圖卡，讓星兒們了解什麼是新冠病毒與新冠肺炎。

(旺報 )