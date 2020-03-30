新冠肺炎疫情升溫，近期廟會遶境活動紛紛延期或取消，但堪稱今年國內規模最大，高達206間宮廟參與，超過7000人報名的「百廟眾聖護蒼生為全球疫情祈福法會」，在30日如期舉行開香大典，並由前立法院長王金平獻上祈福燈，宣示啟動7天的法會，並避免群聚感染風險，以科技宅法會取代傳統拜拜，藉由直播集結900萬名信眾，線上集體祝禱，

為配合戶外集會不超過500人，室內不超過100人的防疫政策，藉由串聯粉絲團、海內外直播平台，實況轉播法會科儀，內政部長徐國勇也透過錄影致詞，成為疫情艱困期間宗教活動的最佳示範。旺好運平台董事長許良源表示，這次直播串聯兩岸，30日中午有近10萬人在線觀看人數。

許良源指出，直播是因為疫情做的改變，不然廟宇繞境法會都取消，網路現場直播是很好的方式，還可以安定大家的心，是兩全其美的方法，針對神明表達敬意，找了9位高功道長請眾神為全球疫情祈福，並透過現場直播也讓年輕人了解台灣宗教儀軌的意義。

寰宇媽祖文化國際交流協會理事長長蔡咏鍀擔任發起人，一共號召206間宮廟、166尊神尊坐鎮法會現場，蔡咏鍀表示，每間宮廟的禮儀不一樣，盼全台灣宮廟眾神共同保佑台灣，宗教不分黨派種族膚色，一起為這疫情祈福。

法會將於3月30日到4月5日在台北市忠孝東路六段39號前廣場舉辦，30日舉行開香大典，上萬粉絲透過直播平台見證到這場「有實體祈福科儀、卻沒有信眾在場」的「科技宅法會」，當看到法師團9位高功道長啟請眾神名為全球疫情祈福的儀式時，感受到疫情威脅的大陸網友紛紛留言表示感動落淚，確實達到安撫人心的作用。

此外，現場還規劃前所未見的百神宴，讓每位神明如同參加國宴般有自己的座位與餐具，可說是神明界的滿漢全席，另外還有位新冠疫情往生者設的藥普區，希望讓祂們藥到病除。

(中時 )