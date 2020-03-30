曲面顯示器近年持續受到市場青睞，根據IDC市場研調預估，消費者選購曲面顯示器佔比將逐年攀升，至2022年將可達到35%。因應此需求，台灣三星電子今（30）日正式宣布在台推出CT55曲面顯示器，以1000R曲率、立體雙聲道喇叭、完整連接埠、質感設計及輕薄機身，期待成為消費者工作、娛樂的全能助手。

三星電子推出現今最大曲率1000R CT55曲面顯示器，以更加符合人眼視覺工學，創造如臨實境、環繞沉浸式的視覺體驗。欣賞影片時，消費者可徹底投注在影像世界中的每個時刻；而工作時，1000R曲率讓資訊盡收眼底，不論是同時比較報表內的多欄數據、或開啟多個視窗進行多工處理，皆帶來更高效的工作效率。而隨著每日觀看螢幕時間增加，雙眼的照護也日益重要；臨床研究證實，曲面顯示器相較平面顯示器對雙眼負擔較小，而當顯示器曲率趨近1000R，越能有效降低長時間使用所帶來的眼睛疲勞(根據南韓首爾醫院研究)。

現代人經常一人擁有多部裝置， CT55曲面顯示器配備多元的連接埠介面，包含HDMI、DP和D-Sub，滿足不同需求。而CT55曲面顯示器亦是輕量Gamer的堅強戰友，透過遊戲玩家模式最佳化遊戲色彩及明暗對比，暗處敵人無不現蹤，另支援AMD FreeSync技術、75Hz畫面更新頻率，讓玩家大展身手。此外，顯示器機身內建立體雙聲道喇叭，無論是觀看串流影音或暢玩遊戲，皆可提供細膩音質享受。

三星推出曲率1000R的CT55曲面顯示器。(三星提供／黃慧雯台北傳真)

CT55曲面顯示器配備16:9顯示比例、1920x1080解析度，採用三邊無邊框設計，結合1000R曲率帶來近乎無邊際的觀看體驗；外型採用菱格圖騰美背材質，低調展現個人品味；搭配CT55曲面顯示器的7.9mm超薄機身、6mm纖薄金屬底座，釋放更多桌面視覺空間，從事電腦作業也能時尚有型。

三星CT55曲面顯示器共推出23.6吋、27吋以及31.5吋多元選擇，4月10日起於全台通路陸續上市，建議售價分別為23.6吋NT$5,690、27吋NT$6,990、31.5吋NT$8,990。為歡慶新機上市，凡於4月1日至6月30日活動期間購買CT55等指定機種，上網登錄即有機會抽中最新Samsung Galaxy S20+ 5G旗艦手機（建議售價NT$36,990）。

(中時電子報)