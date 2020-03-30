美國總統川普週日將居家指引延期至4月底，放棄了之前備受批評的到4月中旬復工的計劃。此前一位高級醫療顧問稱，新冠疫情可能導致美國超過10萬人死亡。

川普立場的轉變正值美國疫情加重之際，他稱將在週二公佈更多細節。據路透計算，美國新冠死亡病例超過2,460人，確診病例超過14.1萬，為全球最高。

「疫情病亡高峰可能在兩周內到來，」川普在白宮玫瑰園召開的疫情簡報會上表示。「沒有什麼比贏得勝利前宣佈勝利更糟糕了。」

他對美國人說：「你們做得越好，這場噩夢結束得就越快。」

美國過敏和傳染病研究所所長福奇(Anthony Fauci)博士在接受美國有線電視新聞網(CNN)採訪時估計，疫情可能導致美國有10-20萬人死亡。

據美國聯邦疾病控制和預防中心(CDC)，2010年以來美國每年死於流感的人在1.2-6.1萬之間。1918-19年流感大流行導致67.5萬美國人死亡。

福奇在白宮玫瑰園的簡報會上軟化了他的可怕預測，稱這是基於模型得出的、假設美國人不遵守居家令而產生的最糟糕情況。

「我們認為目前正在採取的緩解措施正在奏效，」福奇說。「將這一緩解進程延長至4月底的決定是明智而審慎的。」

川普之前出人意料地暗示，他可能會下令到復活節時重啟經濟，但立即遭到多位州長的尖銳批評。這些州長們仍在努力應對不斷增加的病患數量和不堪重負的醫療體系。

至少有21個州的州長已下令關閉「非必要企業」，並要求居民待在家中。這些州佔全美3.3億人口的一半以上。

在簡報會上被問及提出到4月中旬取消限制的想法是否是一個錯誤時，川普回答稱這「只是一個願望」，並稱他現在認為，到6月1日美國可能會走上經濟復甦之路。

(中時電子報)