前行政院長郝伯村今日傳出逝世消息，他曾於2014年訪問北京，並向大陸人民抗戰紀念館解說員強調，抗戰是由先總統蔣中正領導。

郝柏村曾在2014年7月7日訪問北京，並參觀中國人民抗戰爭紀念館、盧溝橋，當時正值抗日戰爭爆發77周年紀念。郝柏村在參觀紀念館時，對解說員「再教育」；強調「八年抗日戰爭是蔣委員長領導的」，並4度要求解說員出示「共赴國難宣言」，以還原歷史真相。

據了解，郝柏村當時到北京參觀，因為認為國共兩黨對於戰爭史實的詮釋不一，因此拒絕大陸官員接待。郝柏村當下接受訪問時表示，這是第2次參觀中國人民抗日戰爭紀念館，在8年對日抗戰中，他參與了廣州戰役等，能在七七事變77周年的這一天，以抗戰老兵的身分到此紀念，他感到很幸運。

當時抗戰紀念館介紹告示寫著，「中國共產黨主張建立的抗日民族統一戰線」及「中國共產黨團結帶領全國各族人民」的敘述，郝柏村看了以後伸出食指比畫，告訴解說員，「紀念抗戰的歷史，必須要知道八年抗戰是蔣委員長領導的」。

郝柏村隨後又問解說員，「中國共產黨發表的《共赴國難宣言》這裡有沒有？」解說員回答沒有，郝柏村繼續追問，「這是國共第二次合作，迎接抗戰勝利最重要的歷史真相」，解說員解釋，館內只有《中國共產黨為公布國共合作宣言》。

當時結束館內參訪，郝柏村到盧溝橋參觀，他在橋頭重申，抗戰勝利是中華民族復興的開始，蔣委員長堅持抗戰到底，解除了不平等條約，維護國家主權領土完整，才是我們今天幸福的根本，所以兩岸年輕世代，都需知道這件事情和真相。

郝柏村並於同日也接受央視訪問，並唱了一段《義勇軍進行曲》，大陸網民驚呼，「逆天了，台灣將領竟然唱大陸國歌？」對此，郝柏村澄清，《義勇軍進行曲》在抗戰期間，人人會唱，但現在大陸把他當國歌，「所以我們不方便唱了」。

(中時 )