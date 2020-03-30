IC載板及印刷電路板（PCB）大廠欣興（3037）今（30）日召開線上法說，展望首季，公司表示載板需求持穩高檔，其他產品則受季節性因素及新冠肺炎疫情影響而轉淡，預期第二季載板需求持穩、其他產品需求有望提升，但需持續關注疫情對市況需求影響。

欣興發言人沈再生表示，去年第四季毛利率下滑，依序是受新台幣升值、軟硬結合板（HDI）中低階產品出貨較多、營收規模下降所致。各產品稼動率方面，HDI約85～90％，軟板及PCB均為80％，載板約75～80％，但實務上載板稼動率已達滿載。

對於各產品線稼動率，欣興預估首季載板持穩75～80％高檔，HDI估降至65～80％，軟板降至75％，PCB降至60～65％。第二季載板亦維持75～80％高檔、軟板提升至80～85％，PCB提升至75～85％，HDI提升至70～80％。

對於新冠肺炎疫情影響，沈再生表示，以中國大陸產區影響較大。目前中國大陸貢獻集團營收約30～35％，所有軟板、大多數PCB及3成HDI產能均在中國大陸。首季黃石廠影響較大，蘇州及昆山廠影響較小，目前中國大陸員工復工率達8～9成，工廠稼動率7～9成。

沈再生表示，首季中國大陸廠區稼動率均低，出貨進度亦受封裝廠復工延後影響，目前看來第二季稼動率有機會回升。不過，由於歐美疫情持續擴大，確實使未來可預測性轉趨困難，目前稼動率是根據客戶需求推估，後續將持續審慎關注疫情變化。

對於今年PCB產業展望，沈再生認為目前仍難預估，研調報告亦認為若疫情無法控制、或獲得控制時間較晚，恐使今年整體市場需求衰退。不過，預期在數據中心、通訊等方面應用仍有機會成長，各大產品中又以載板需求較不易出現衰退。

沈再生指出，ABF載板價格自2018年下半年以來較為穩定，公司載板專案均與客戶中長期合作，不會過度重視短期利益，較關注長期風險的降低，採較穩定的價格策略。而HDI近年需求尺寸及量均有增加，對高階供應商有利，但今年受疫情影響，需求較難預估。

其中，HDI相關產品原先預期上半年需求將較去年同期穩健，但目前看來仍有受到疫情影響。雖然包括歐、美、日、韓客戶近期均有詢問協助生產事宜，但預期短期轉單效益不會大幅增加，主要以未來產品組合改變可能性較高。

(時報資訊)