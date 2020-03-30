台灣一夜新增3起死亡個案，其中案108為奧地利、捷克旅遊團的40多歲男性領隊，19日確診，29日晚間死亡，僅11天，該旅遊團群聚共4人確診，就有3人屬於重症。中央流行指揮中心發言人莊人祥今天揭露，國內確診個案的重症比率，以截至298例的統計來看，累計有15人是接上呼吸器治療的重症個案，比率約為5%。

指揮中心下午揭露案108病情急轉直下，背後原因是因為案108本身的體重較重，心肺功能差，25日病情即開始惡化，出現呼吸窘迫，29日即因嚴重肺炎不治。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，奧地利、捷克旅遊團另3名確診者，除了案104的40多歲女性為輕症之外，案61的南部50多歲女性亦有高血壓、肥胖問題；案72的南部70多歲女性有糖尿病、高血壓、肥胖問題，目前兩人都以呼吸器治療。

莊人祥進一步揭露國內確診個案的重症比率，以截至298例的統計來看，累計有15人是接上呼吸器治療的重症個案，比率約為5%，目前還靠呼吸器者則有9人；如果依世界衛生組織（WHO）的嚴重個案定義來看，298例中有19例符合嚴重肺炎、呼吸窘迫，比率為6.4%，整體都在5到6%左右。

莊人祥說，感染新冠肺炎後引發重症者，多半為年長者或有肥胖、慢性疾病、抵抗力低下等問題，這類族群需要特別留心，而感染發病後的7天，更是觀察病情走向的重要觀察期。

(中時 )