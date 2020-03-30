新冠肺炎疫情持續，文化大學今天表示，自明天開始，包括校本部及推廣部在內，除應邀入校來賓及洽公者外，一律謝絕訪客；文大也將利用清明節連假，委請專業消毒公司，對全校室內空間進行全面消毒，請全體教職員工生及家長安心。

在疫情嚴峻之下，根據統計，目前至少有台大、政大、台師大、台北市立大學、輔大、淡江、世新、元智及文化等9校，除應邀入校來賓及洽公者外，一律謝絕訪客。

文大今天公告，為落實此最新防疫措施，除將於所有入口處張貼「謝絕訪客」公告，也請全校內教職員工生配合隨身攜帶學校證件，以供大門相關人員查驗。

對於校外應邀入校來賓及洽公人士，文大表示將採「實名預約制」，並請其由文大正門口進入校園，及配合文大相關防疫措施，例如填寫健康關懷問卷等；文大也要求邀請校外來賓入校的學校相關單位，須於入校三日前送出邀請名單，及會辦相關單位。

文大也表示，防疫工作沒有假期，將利用清明假期期間，再次委請專業消毒公司，對全校室內空間，包括宿舍、教室、廁所及公共區域等進行全面消毒，請全體教職員生及家長安心。

(中時 )