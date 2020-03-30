網紅直播主連千毅因引爆高雄街頭亂鬥、已羈押逾半年，高雄地院今召開程序準備庭，他坦承自己是「太陽會的業務長，但不是高雄太陽會主持人」，庭訊時也聲請用100萬元具保換自由，還加碼承諾捐100萬元給孤兒院。他強調自已罪不及慶富案陳慶男、大寮殺人棄屍案主嫌，請求100萬交保、並承諾另捐出100萬給10家高雄孤兒院。

連千毅在庭訊時說，「我做100件好事，不能只因為我做了一件壞事，就認定我十惡不赦！」連千毅2019年9月因與另一名網紅直播主鄭又仁在網路上口角衝突，導致雙方你來我往在各自高雄的據點大亂鬥，最後還引爆開槍事件，被依組織犯罪、槍炮、恐嚇、傷害、滅證等罪起訴。

今天開庭時，連千毅一開始只對於「組織犯罪」的部分否認罪名，強調其餘均認罪。但當庭經律師提醒及討論後，針對組織犯罪、槍砲、強制三項罪名否認。連千毅甚至直言，一切都是檢察官為了起訴他才巧立罪名。

針對組織犯罪部分，律師強調，「蘭庭精品」是商業團體，與組織犯罪無關。連千毅也替自己辯駁，強調自己只是「太陽會」中央體系的「業務長」，但非高雄分會成員。

連千毅解釋，高雄太陽會是以精神為號招，並非實際組織。沒有主持人，也沒有犯罪牟利行為，也沒有成立宗旨（幫規）及成員名冊。連千毅另也否認涉案兩把槍枝為他所有。

針對死對頭鄭又仁連續兩天到自己直播倉庫外持刀械衝撞叫囂一事，連千毅請求庭上對鄭又仁從重量刑，還強調自己從案發到現在一直釋放誠意要和解，但鄭又仁的律師卻故意拖延，害他無法交保。

連千毅強調，關在監獄另外房舍的慶富案主嫌陳慶男詐貸數十億元，不久前已經解禁，可以看報紙及電視新聞。大寮殺人棄屍案主嫌涉犯殺人重罪，日前也同樣解禁。

連千毅不解自己長期做公益、領有高雄、屏東社會局獎狀，也有誠意與鄭又仁和解，卻無法交保。連千毅也特地向法官表示願意再捐100萬元社會公益金，法官則表示，此行為與本案審理無關。

(中時電子報)