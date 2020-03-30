退役上將王文燮昨天才傳出因為車禍不幸身亡的消息，前行政院長郝柏村今天也因為中風造成多重器官衰竭而過世，享年101歲。國民黨立委吳斯懷今天在臉書上傳郝柏村探視八百壯士在立院前埋鍋造飯的照片，懷念郝柏村。

吳斯懷表示，兩日之內痛失兩位最尊敬的長官，昨天王文燮上將意外身故，今天下午又驚聞郝院長往生，讓我們這些黃埔子弟深感哀痛。謹致上最誠摯的哀悼之意。

(中時 )