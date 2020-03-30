連失2名將軍 吳斯懷：深感哀痛 16:562020/03/30 中時 周毓翔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前行政院長郝柏村（左）與國民黨立委吳斯懷（右）。（取自吳斯懷臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 退役上將王文燮昨天才傳出因為車禍不幸身亡的消息，前行政院長郝柏村今天也因為中風造成多重器官衰竭而過世，享年101歲。國民黨立委吳斯懷今天在臉書上傳郝柏村探視八百壯士在立院前埋鍋造飯的照片，懷念郝柏村。 吳斯懷表示，兩日之內痛失兩位最尊敬的長官，昨天王文燮上將意外身故，今天下午又驚聞郝院長往生，讓我們這些黃埔子弟深感哀痛。謹致上最誠摯的哀悼之意。 (中時 ) #郝柏村 #吳斯懷 也許您會感興趣 推薦閱讀 吳斯懷若被拔 名嘴爆：最終頂替的居然是「他」 18:092020/03/26 政治 江啟臣：吳斯懷負面聲量高 恐把國民黨帶歪 08:472020/03/27 政治 江點名吳斯懷 不排除祭黨紀 04:102020/03/28 政治要聞 江吳解難題 危機也是轉機 04:102020/03/28 政治要聞 吳斯懷正版臉書開張 竟秒遭網軍出征 09:082020/03/28 政治 吳斯懷臉書有「藍勾勾」 網紅議員氣炸 08:002020/03/29 政治 前行政院長郝柏村辭世 享嵩壽102歲 15:332020/03/30 政治 郝柏村102歲辭世 郝辦新聞稿以八字表述 16:082020/03/30 政治 郝柏村指 兩岸終究是要和解、不能打 16:212020/03/30 政治 郝伯村生前訪北京強調：抗日戰爭是由蔣中正領導 16:492020/03/30 兩岸 政治熱門新聞 郝柏村逝世！為台灣留下這項世界最好的政策 - 政治 要換掉陳時中？最新民調出爐 網大驚 - 政治 韓國瑜一個動作 高雄里長近距離發現真面目 - 政治 如果不是陳其邁？高雄市長補選 民進黨這4人他恐出線... - 政治 罷韓傻了！藍營內部民調曝光..韓成功解危機？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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