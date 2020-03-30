「換你囉！」金門金寧鄉公所在臉書專頁發起防疫宣傳接力活動。（李金生攝）

金城鎮長李誠智響應防疫新姿勢，呼籲鄉親大家一起來。（金城鎮公所提供）

金沙鎮長吳有家接力防疫宣傳，關心鄉親的健康。（金沙鎮公所提供）

金湖鎮長陳文顧接力宣傳，呼籲大家也要勤洗手和保持安全距離。（金湖鎮公所提供）

烈嶼鄉公所結合地方特產香芋頭，設計有趣的防疫海報。（烈嶼鄉公所提供）

金寧鄉長楊忠俊帶領團隊推動防疫接力宣傳，獲得鄉親的熱烈回響。（李金生攝）

「換你囉！」金門金寧鄉公所在臉書專頁發起防疫宣傳接力活動，打噴嚏和咳嗽時用衣袖與手肘遮掩口鼻，防範新冠肺炎病毒隨飛沫傳染，日夜守護健康的「靠得住」起手式，獲得大、小金門5鄉鎮熱烈回響，短短3天瘋傳觸擊率逾6000人次，不少鄉親跟著比畫拍照，成為時下最潮的攝影姿勢。

金寧鄉長楊忠俊表示，新型冠狀肺炎疫情席捲全球，搞得大家人心惶惶，精神跟著緊繃起來，在鄉公所團隊腦筋急轉彎下，運用比較詼諧的動漫哏及熱門話題，透過臉書專頁傳播放送，希望提供鄉親正確的防疫觀念。

計畫主持人陳勃僑說明，這招用衣袖和手肘遮掩口鼻，防範打噴嚏和咳嗽時，新冠肺炎病毒隨飛沫傳染的姿勢，構想來自中央防疫指揮中心的宣傳圖案，再借鏡紐西蘭癌症協會多年前發起「冰桶挑戰」模式，進行防疫接力宣傳，希望公家機關的制式政令宣導，在更輕鬆、有趣的方式下帶來更有效的加乘效果。

金寧鄉長楊忠俊帶領2位女同仁演出示範後，臉書專頁在短短3天內，吸引逾6000人次的觀看和按讚，連同金城鎮長李誠智、金湖鎮長陳文顧、金沙鎮長吳有家和烈嶼鄉長洪若珊陸續接力宣傳，寫下金門地方自治和公共衛生史上，5鄉鎮長聯手搞宣傳、拚防疫的一頁新紀錄。

連日來，不少年輕網友也跟著模仿拍照，放在自己的臉書衝按讚數，普遍認為怎麼拍怎麼 潮，感覺像是另類時尚、流行，不僅讓嚴肅的防疫話題，一下變得輕鬆有趣，不再那麼教條、八股，而且也更深植人心和生活化，不只適用目前防疫季節，更是萬年不敗的標準POSE。

(中時 )