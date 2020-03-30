土城醫院4月23日試營運 成為新北防疫團隊生力軍 16:572020/03/30 中時 張睿廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜表示，土城醫院將於4月23日試營運，屆時將能加入新北防疫團隊，為土樹三鶯120萬人服務。（張睿廷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜30日視察土城醫院時提到，醫院4月23日就要試營運，屆時將加入新北防疫團隊，為新北市注入更大能量，大幅提升防疫能量，侯也特別對協助土城醫院營運的長庚醫療團隊表示感謝。 侯友宜表示，土城醫院一年可提供80萬人次門診、20萬個病床數，可以為土樹三鶯120萬名市民提供最好的照顧，有這樣的生力軍加入，新北市民可以更加放心。 (中時 ) #醫院 #新北 #土城 #團隊 #防疫 也許您會感興趣 推薦閱讀 戰疫ing 別急著造神 01:162020/03/27 政治要聞 竹市推線上攻略 防疫資訊一把抓 01:162020/03/27 地方新聞 台南晚上無防疫專車？市府緊急改24小時排班 20:482020/03/27 生活 打1999 竹市府組防疫計程車隊 04:102020/03/28 地方新聞 雲林防疫車隊 超前上路 04:102020/03/28 地方新聞 宣傳防疫 兒童節羅東2000幼園學童獲「防疫包」禮物 11:272020/03/28 生活 員工額外獎金助桃順利推3間防疫旅館 16:392020/03/28 生活 無罩不受訪 小戴模範生 04:102020/03/29 運動天地 陸增產防疫物資 歐洲多國爭購 04:102020/03/30 焦點新聞 桃園防疫計程車2.0 一趟貼司機3500元 04:102020/03/30 地方新聞 生活熱門新聞 鋒面、冷空氣接力 氣象局：下周濕冷18度 - 時事 中和新冠肺炎防疫作為 獲國際媒體報導 - 生活 兒喝咖啡害2人染疫 交部怒拔觀光局主管職務 - 生活 台灣為何本土案例少？外媒驚：解方在台北 - 生活 紐約回台為何不比照武漢集中檢疫 陳時中：對後者不放心 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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