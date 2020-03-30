新北市長侯友宜30日視察土城醫院時提到，醫院4月23日就要試營運，屆時將加入新北防疫團隊，為新北市注入更大能量，大幅提升防疫能量，侯也特別對協助土城醫院營運的長庚醫療團隊表示感謝。

侯友宜表示，土城醫院一年可提供80萬人次門診、20萬個病床數，可以為土樹三鶯120萬名市民提供最好的照顧，有這樣的生力軍加入，新北市民可以更加放心。

(中時 )