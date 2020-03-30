新北最高可照護2萬名居家檢疫者 目前尚足以應付 16:582020/03/30 中時 張睿廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜表示，新北市目前照護居家檢疫人數約在1萬人左右，而新北市最高可承受2萬人，目前的情況都還在控制中。（張睿廷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜30日針對新北市民政體系可否維持目前照護居家檢疫的問題回應，新北市前2日居家檢疫人數最高達到13095人，這2日下降至1萬人左右，而新北市最高可承受2萬人左右，所以目前是沒有問題的。 侯友宜表示，包括里幹事、衛生機關這段期間都相當辛苦，平均每位里幹事要負責觀察30至40人，但這都還在可控制範圍內，希望疫情可以就此控制住，否則若再增加，恐怕連新北市都會難以承受。 (中時 ) #新北市 #檢疫 #居家 #侯友宜 #里幹事 也許您會感興趣 推薦閱讀 董事會五招防範疫情風險 04:102020/03/26 產業特刊 居家檢疫破4.5萬人 研議檢疫旅館獎勵措施 14:302020/03/26 生活 居家檢疫罰金破百萬 出門買咖啡10萬元飛了 14:532020/03/26 生活 響應愛心大平台 中嘉新視波、家和及數位天空捐防疫物資 21:522020/03/26 生活 隔離檢疫期間的生活起居 醫護笑談檢疫心聲 15:542020/03/27 生活 移工入境檢疫辦法更新 產業類檢疫場所要一人一室 16:002020/03/27 生活 居家檢疫男為買優酪乳跑出門 慘被開罰20萬 21:102020/03/28 政治 剛與男友分手又居家檢疫 女鬧輕生醫師視訊安撫 09:342020/03/30 社會 澎湖縣加碼補助防疫旅館經費 鼓勵鄉親在台灣檢疫隔離 15:342020/03/30 社會 快篩成本若能降到600元 全面篩檢更經濟實惠 16:272020/03/30 生活 生活熱門新聞 中和新冠肺炎防疫作為 獲國際媒體報導 - 生活 鋒面、冷空氣接力 氣象局：下周濕冷18度 - 時事 兒喝咖啡害2人染疫 交部怒拔觀光局主管職務 - 生活 紐約回台為何不比照武漢集中檢疫 陳時中：對後者不放心 - 生活 台灣為何本土案例少？外媒驚：解方在台北 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。