新北市長侯友宜30日針對新北市民政體系可否維持目前照護居家檢疫的問題回應，新北市前2日居家檢疫人數最高達到13095人，這2日下降至1萬人左右，而新北市最高可承受2萬人左右，所以目前是沒有問題的。

侯友宜表示，包括里幹事、衛生機關這段期間都相當辛苦，平均每位里幹事要負責觀察30至40人，但這都還在可控制範圍內，希望疫情可以就此控制住，否則若再增加，恐怕連新北市都會難以承受。

(中時 )