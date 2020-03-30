台北市長柯文哲日前提到台北市針對居家檢疫照護已經快吃不消了，希望別再放人回國，侯友宜對此表示，要限制國人返回台灣在實務上是比較困難的，最重要的還是管控國人別至第三級警告國家旅遊，避免民眾將病毒帶回台灣。

侯友宜指出，近日一天回來的人數3000，若以這樣的數量來看，目前新北市是可以承擔起這個數字的，不過他還是重申「國人沒有必要，真的不要再出去了」。

(中時 )