柯文哲喊別再放人進來 侯友宜：目前新北還能承擔 16:592020/03/30 中時 張睿廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜30日視察的時候針對柯文哲的「吃不消說」做出回應，表示以目前的狀況來說，仍在新北市可控制的範圍內。（張睿廷新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲日前提到台北市針對居家檢疫照護已經快吃不消了，希望別再放人回國，侯友宜對此表示，要限制國人返回台灣在實務上是比較困難的，最重要的還是管控國人別至第三級警告國家旅遊，避免民眾將病毒帶回台灣。 侯友宜指出，近日一天回來的人數3000，若以這樣的數量來看，目前新北市是可以承擔起這個數字的，不過他還是重申「國人沒有必要，真的不要再出去了」。 (中時 ) #侯友宜 #國人 #台灣 #柯文哲 #新北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 響應愛心大平台 中嘉新視波、家和及數位天空捐防疫物資 21:522020/03/26 生活 他聲望高過國民黨 李明賢：AIT在押寶了！ 09:042020/03/27 政治 侯友宜點名不配合KTV 板橋區業者縮短營業時間 12:382020/03/27 社會 新北環境戲劇競賽初選開跑 角逐全國10萬大獎 15:482020/03/27 生活 垂直加速器進階 台大創創中心簽下新北市 18:132020/03/27 財經 新北市府開辦學程春季班停課 籌拍「防疫動健康」在家齊健身 19:152020/03/27 政治 侯友宜拍攝防疫動健康影片 感謝公私協力齊抗疫 19:162020/03/27 政治 居家檢疫男為買優酪乳跑出門 慘被開罰20萬 21:102020/03/28 政治 陳侯交談熱絡 陳柯零互動 04:102020/03/29 政治要聞 新北最高可照護2萬名居家檢疫者 目前尚足以應付 16:582020/03/30 生活 生活熱門新聞 鋒面、冷空氣接力 氣象局：下周濕冷18度 - 時事 中和新冠肺炎防疫作為 獲國際媒體報導 - 生活 兒喝咖啡害2人染疫 交部怒拔觀光局主管職務 - 生活 台灣為何本土案例少？外媒驚：解方在台北 - 生活 紐約回台為何不比照武漢集中檢疫 陳時中：對後者不放心 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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