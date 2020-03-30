新冠肺炎疫情嚴峻，台灣確診人數破200例，中央疫情指揮中心指揮官3月30日指出，如不能保持一公尺的社交距離就要全面戴口罩，適巧台中市政府消防局第三救災救護大隊太平分隊廳舍3月30日下午舉辦拆除重建動土儀式，台中市長盧秀與多位民代、里長共同出席，眾人戴口罩一起合影，不但見證歷史一刻，也為防疫期間民間辦活動做了最佳示範。

台中市長盧秀燕親自參加這項動土典禮，她表示，太平分隊廳舍自民國73年使用至今，歷經921大地震，已老舊不堪使用，加上太平居住及工作人口持續增加，太平分隊救災救護服務超過20萬人，需要投入更多消防資源，在立委何欣純和多位市議員支持下，協助市府爭取中央補助，加上自籌款，投入經費拆除重建廳舍，提升在地消防救災救護能量。

消防局長曾進財表示，該工程總經費共4883萬3千元，由中央補助工程經費3418萬3100元，以及市府自籌編列1464萬9千900元，由陳孟男建築師事務所規劃設計，崗瑞營造股份有限公司承作興建，對此，市府投入約4883萬元展開消防廳舍重建工程，預計110年中旬完工。。

新廳舍面積約1450平方公尺，較原廳舍增加約890平方公尺，可容納30名以上消防人員，興建期間太平分隊暫遷移至東平路138號租賃廳舍，繼續為民服務。

(中時 )