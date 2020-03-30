高市府推動4月為軍事觀光月，希望在疫情衝擊下，仍可吸引國人安心旅遊。（柯宗緯攝）

高市府不畏新冠疫情衝擊，力推國人安心旅遊，4月訂定為軍事觀光月，30日由副市長葉匡時率領觀光局、文化局宣布系列活動起跑，推出4條軍事觀光路線，並有專人導覽，走訪軍事基地、遺址，大啖眷村美食，盼在不景氣時間，協助旅宿、觀光業者度過難關。

今天記者會特地拉到鳳山海軍無線電信所舉辦，葉匡時提到，高雄是全台軍事文化、資源最豐富地方，市府積極活化眷村、改造，盤整軍事景點，期待吸引國際觀光客，及當過兵的男性回味軍事生活，進而讓更多人了解台灣歷史及發展。

葉匡時指出，因為疫情衝擊，旅遊、觀光業者這段時間經營辛苦，也希望大家能預購軍事遊程，協助各行各業度過困難時期，共同來對抗新冠肺炎疫情。另延續3月優惠住宿方案，有56家旅宿業者響應。

觀光局重現鳳山陸軍、左營海軍、岡山空軍、鼓山的鼓山洞及哨船頭碉堡等遺址，整理為軍事觀光地圖，民眾可按圖索驥暢遊4大區軍事主題；另搭配發票特務，把軍事景點以趣味問答方式，寓教於樂融入活動。

觀光局長邱俊龍指出，高市府每月有不同觀光主題，3月是愛情月，4月為軍事觀光月，5月推城市探險，也是軍事觀光延續，結合山、海等元素，鼓勵民眾到高雄安心旅遊，推動戶外遊程，走訪柴山等祕境，至於6月自行車月，相關細節仍在討論。

4月軍事觀光月也搭配兒童節，推出買大送小活動，4月2至5日至崗山之眼、鼓山洞、岡山航空教育展示館等景點，享買大人送小孩優或。文化局配合加碼，12歲以下2至5日連假到見城館、886眷村文華園區、鳳儀書院可享免費入園。

(中時 )