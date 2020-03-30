我國新一代的高級教練機將於六月試飛，「勇鷹」高教機的前身IDF戰機，幕後重要推手就是前行政院長郝柏村。當年郝柏村擔任參謀總長時，前故總統經國先生要求郝柏村，設法自力研發新一代戰機，終於在民國72年以鷹揚、雲漢、天雷、天劍等4項分計畫，展開研製自主防禦性戰機。

IDF經國號戰機在彰化戰備道起降操演。（本報系資料照片）

經過6年的心血投入，首架IDF原型機於78年5月28日試飛成功，同年10月正式公開；此後經國號戰機歷經多次設計、改良及驗證，進入量產階段， 81年首架量產機撥交空軍，86、89年陸續完成第427、443聯隊全機隊成軍，共生產130架，使我國空防戰力可滿足當年防衛作戰需求。

但隨著機齡及航電武器系統老舊，空軍在民國95年進行中壽期性能提升的「翔展計畫」研發成果，更新首批71架IDF戰機內的航電、雷達、飛控、座艙顯示、機體結構檢整及新式武器整合等項目，強化戰機使用壽限、提升裝備妥善率，在更新先進航電裝備、火控系統等方面也有具體的成效，讓飛行員能更精確掌握戰場狀況及敵情威脅。

在完成「翔展1號」計畫後，「翔展2號」已循現有模式，已完成所有IDF機隊實施性能提升，精進空防戰力與強化應變能力，為國防自主建軍再創嶄新的里程碑。

(中時電子報)