投資人對新冠肺炎全球大流行造成的經濟衝擊感到擔憂，以及受原油價格持續重挫影響，周一香港恆生指數收跌1.32%，為23175.11點，受美股期貨一度反彈漲逾1%帶動，恆指亦曾短暫由跌轉升。國企股(H股)收跌1.08%，為9402.17點。

大陸地產股、博奕股、蘋果概念股、石油股下跌。大陸醫藥股走高。摩根士丹利大砍今年澳門博奕收入預測，金沙下挫4.9%，領跌藍籌股。

(時報資訊)