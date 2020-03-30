《港股》憂疫情衝擊、油價重挫 恆指收跌1.32％ 17:052020/03/30 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 投資人對新冠肺炎全球大流行造成的經濟衝擊感到擔憂，以及受原油價格持續重挫影響，周一香港恆生指數收跌1.32%，為23175.11點，受美股期貨一度反彈漲逾1%帶動，恆指亦曾短暫由跌轉升。國企股(H股)收跌1.08%，為9402.17點。 大陸地產股、博奕股、蘋果概念股、石油股下跌。大陸醫藥股走高。摩根士丹利大砍今年澳門博奕收入預測，金沙下挫4.9%，領跌藍籌股。 (時報資訊) #港股 #恆生指數 #國企股 #H股 也許您會感興趣 推薦閱讀 《港股》美紓困案卡關，恆指開高走低 10:342020/03/26 財經 《韓股》韓股收跌1.09％，連2漲止步 16:142020/03/26 財經 《港股》恆指收跌0.74％，醫藥股、大陸地產股逆勢走高 16:482020/03/26 財經 《港股》美股大漲，恆指上揚0.66％ 11:082020/03/27 財經 《港股》恆指收漲0.56％，本周漲2.98％ 16:482020/03/27 財經 呂秀蓮：新冠疫情兩岸不斷較量 出現敵意螺旋 13:352020/03/28 政治 陸增產防疫物資 歐洲多國爭購 04:102020/03/30 焦點新聞 投資者審慎 恆指阻力在24000點 04:102020/03/30 焦點新聞 《港股》美股期貨下挫，恆指開跌1.97％ 10:002020/03/30 財經 《日股》東京恐封城 日經指數收跌1.57％ 15:572020/03/30 財經 財經熱門新聞 快了…台股下波屠殺！專家爆散戶撿槍時機 - 即時 就算明天又爆股災！散戶長線抱這檔也睡得著 - 財經 就剩明天！58元買王品1股 爽拿2200元餐券 - 財經 全球經濟衰退成定局 晶圓廠將掀關廠大潮 - 財經 超猛！謝金河叫朋友搶這檔 結果暴賺1倍 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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