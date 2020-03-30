台灣大哥大去年底與Google合作，成為新一代智慧音箱獨家銷售合作夥伴，不僅上市一週即賣破萬台，更創下上市不到一百天，銷量即超過競業同期間的銷售總和，讓台灣智慧音箱市場大洗牌，不論是通路實力或整合行銷力都在電信業創下驚人成績，進而全面推動家戶升級「Smarter Home」，未來台灣大將持續結盟更多合作夥伴，擴大智慧音箱生態系。

被網友評為「CP值超高」的Nest Mini，因價格親民且功能齊備，廣受用戶青睞。根據台灣大銷售顯示，Nest Mini主力用戶集中在30到49歲的上班族，約佔6成、其次為20到29歲的年輕嚐鮮族，約佔2成。

所有功能中「聲控播放MyMusic音樂」最受歡迎，最常播放華語流行、原聲帶音樂，近期MyMusic也引進網路廣播「Podcast播客節目」，內容包羅萬象，近期更新增防疫護理、產經節目、親子育兒、體壇新聞、星座命理等節目，讓消費者「宅家聽」就能追上潮流脈動。

台灣大與Google雙強結合最大的優勢，是讓Nest Mini在地中文化，更搭載眾多服務，特別是Nest Mini背後擁有Google助理的AoG（Actions on Google）開放式開發平台，讓開發者得以快速建置、串聯起Google助理與在地服務。Nest Mini還可串聯多達3,500個全球家電品牌，包括LG、小米、大同、中保無限＋、D-Link、TP-link、Philips Hue、Yeelight、surco等，讓智慧音箱成為家庭聲控智能家電的中樞。

(中時 )