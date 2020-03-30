鮮活果汁-KY(1256)2019年合併營收35.21億元，稅後淨利5.48億元，EPS 16.2元(以盈餘轉增資後股數計算)，均為歷史新高表現。董事會通過2019年度盈餘分配案，將配發現金股利6.2元，若以今日收盤價176元計，現金殖利率為3.52％。

鮮活表示，2019年在稼動率接近滿載的情況下，持續進行產品組合優化，增加高毛利產品的出貨比重，因此推升毛利率表現創下新高，整體獲利的年成長表現更優於營收年增率。鮮活2019年全年毛利率38.54％，較2018年成長3.02個百分點，創歷史新高表現。

展望2020年，鮮活表示，目前昆山、廣東與天津廠都已復工，然面臨新冠疫情嚴峻考驗，對營收將會造成明顯衝擊，雖近期已可見手搖茶飲外送訂單需求逐漸恢復，公司亦已陸續少量出貨，惟後續仍需持續觀察大陸疫情發展及控制情況。

面對大環境的變化，鮮活表示，將持續開發新產品，強化與合作夥伴關係，並擴大銷售通路可能性，相信致力於提升自身的競爭優勢，隨著疫情緩和，消費市場逐步回復正常軌道後，公司仍能維持營運穩健發展。

(時報資訊)