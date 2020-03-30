杏國新藥(4192)獲選在美國臨床腫瘤學會(ASCO)-2020年會，發表公司研發中新藥-胰臟癌新藥SB05PC第三期人體臨床試驗摘要壁報。杏國表示，SB05PC全球三期臨床試驗收案順利，目前收案病患數已達總目標收案數的九成以上，透過在美國臨床腫瘤學會(ASCO)發表三期臨床試驗摘要，可以讓與會專業人士對SB05PC有更深入的認識，有利於未來上市後的推廣。

SB05PC為「帶正電荷微脂體」抗胰臟癌新藥，三期臨床設計主要是針對使用FOLFIRINOX化療組套治療失敗後的二線用藥市場，目前已獲美國、台灣、法國、匈牙利、南韓、俄羅斯、以色列等七國藥品法規單位准予執行胰臟癌第三期人體臨床試驗，並已分別取得歐洲藥品管理局(EMA)及美國FDA的胰臟癌孤兒藥認證資格。SB05PC全球三期臨床試驗收案順利，目前全球收案病患數已超過200例，達總目標收案病患數218例的九成以上，依現有狀況及科學推論，今年夏季將進行期中分析。

ASCO(American Society of Clinical Oncology，美國臨床腫瘤學會)是全球規模最大的權威性臨床腫瘤學會議，匯集眾多世界一流的腫瘤學專家；ASCO年會是發布全球臨床腫瘤最先進的年度研究盛會，每年吸引逾40,000人參與，其中專業人士超過33,000人，許多重要的研究發現和臨床試驗成果也會選擇在ASCO年會上進行首次發布。美國臨床腫瘤學會(ASCO)-2020年會原訂於5月29日至6月2日在美國伊利諾州芝加哥舉行，因新冠肺炎疫情影響，將更改為線上虛擬會議；杏國研發中新藥SB05PC將於ASCO-2020年會中進行電子壁報發表，確切報告時間將俟大會日後公布。

(時報資訊)