州巧(3543)(州巧科技公司)採競價拍賣方式辦理承銷，於今(3月30)日順利完成，得標加權平均價格為15.27元，此次辦理公開申購價格為15元。

證交所表示，「州巧科技公司」初次上市普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，該公司辦理競價拍賣股數7204仟股，公開申購股數為1800仟股；此次參與投標之投標單筆數計475筆，合格標單共450筆，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於3月30日經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，最低得標價格為14.5元，最高得標價格為18元，得標加權平均價格為15.27元。

依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定，「州巧科技公司」競價拍賣最低承銷價格為12元，此次辦理公開申購價格為15元，4月1日至4月7日為公開申購期間；4月9日為公開抽籤日。

(時報資訊)