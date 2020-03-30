民進黨立委趙天麟、高市議員林智鴻30日在立法院開記者會，指控鳳山警分局發函要林智鴻服務處派人去分局做筆錄，卻疑似將整套筆錄劇本設計好，要求韓國瑜停止黑手阻擋罷韓；高市府回應表示，警方接受檢察官指揮辦案，全程有錄影畫面證明清白，「請在此期間從事政治運動的朋友」不要打擊基層員警士氣。

立委趙天麟、高市議員林智鴻日前被檢舉提供口罩給罷韓團體，作為罷韓連署小禮物，高市鳳山警分局發函要求到案說明，林智鴻服務處莊姓主任30日上午前往分局製作筆錄，卻質疑警方筆錄劇本已設計好，要求按照提問回答，完全不給機會解釋，下午林智鴻、趙天麟在立法院開記者會，質疑韓國瑜為了反罷免，插手影響基層員警辦案。

高市新聞局第一時間回應，警政單位已澄清絕無此事，全程並有影音畫面足證清白，警察同仁依法行政，疫情期間勤務也有所增加，身心壓力已感巨大，希望在此期間從事政治運動的朋友，能體諒基層員警辛勞，有事對著市府沒關係，切莫針對基層員警，打擊士氣，對防疫工作與高雄市政都將得不償失。

鳳山分局表示，趙天麟、林智鴻以發送口罩方式鼓勵市民連署罷韓一案，經民眾向高雄地檢署檢舉後，檢方於3月6日發交鳳山分局偵辦，分局員警26日下午派員親自送達，通知該服務處派1名代表應訊。

警方表示，林智鴻服務處的莊姓主任30日上午10點18分至鳳山分局偵查隊應訊，但本案承辦人副隊長在外偵辦刑案，改由代理承辦人李姓偵查佐出示相關資料、協助製作筆錄，不料這名莊主任筆錄製作之際，情緒開始激動，說員警沒依照他的意思表達而製作筆錄，進而拒絕繼續做筆錄，隨後離開分局偵查隊。

鳳山警方強調，偵查隊員警在莊姓主任蒞臨期間，均客氣相待，李姓偵查佐也以懇切態度製作筆錄，並針對筆錄中所詢問的內容以開放式問答，過程中無強暴、脅迫等不禮貌行為，全程有錄影證明。

國民黨鳳山議員鍾易仲說，警方依照檢方要求，依法進行相關程序，相信對辦案流程稍有了解的人都知道這是正常程序，拿做筆錄來做文章，感覺是為了罷韓製造新聞，令人嘆為觀止。

他表示，警方一直維持中立，尤其基層員警更是辛苦，希望大家體諒員警依法行事的立場，不要藉故生事，尤其民意代表對法令有一定了解，也應該知道法律程序，更應該以身作則。

「想罷韓也不要霸凌高雄！」國民黨籍高市議員蔡金晏則痛批，現在罷韓方無限上綱，好像這段期間高雄所有機關做什麼都不對，難道為了配合罷韓，高雄市政都要空轉嗎？

(中時 )