花蓮富里有機青梅今年產量翻倍，品質口感也較往年佳。（許家寧攝）

花蓮手採梅每斤可達到80元，為近年最好價格。（許家寧攝）

每年清明前後為花蓮青梅產季，今年富里鄉青梅產量倍增，品質口感也較往年佳，而且不受新冠肺炎疫情衝擊，山上有機梅園，大半青梅目前已被預訂，手採梅市場每台斤零售價可達60至80元，為近年價格最好，讓梅農笑開懷。

富里是花東第3大梅產區，種植面積逾50公頃，其中20多公頃為有機栽培，去年梅子因產量少、品質差，梅農並未採收，今年20多年的老欉梅樹平均每棵可產出100多斤青梅，有機梅農張容臺看到每顆果實約有50元硬幣大小，臉上滿是笑意。

張容臺笑說，今年青梅大豐收，梅園裡50顆老欉有機梅樹，今年採收一顆梅樹的產量，相當於去年十顆樹，預估收成超過5000台斤，平均收成比去年多出7、8成，竿採梅價格每斤18至25元，手採梅每斤可達到80元，為近年最好價格。

富里鄉農會總幹事張素華表示，農會協助梅農販售，手採梅平均一斤50元，還可宅配到府，竿採梅的保價收購也有20元，能製成加工品，喜歡醃製脆梅的民眾現在就可入手，若要醃製梅酒、梅釀及梅醋者，則可再等待梅子更成熟點。

農糧署東區分署長陳昌岑說，青梅含有豐富有機酸成分，有助平衡血液酸鹼值，目前輔導竿採梅場農朝契作方向，並預計收購150公噸，同時配合採梅時節，4月18日前每周末假日在農會前廣場舉辦系列農遊體驗，邀民眾親手醃製梅醋、梅釀等加工品。

(中時 )