新冠重創 多數經濟體恐陷半年深凍期 17:062020/03/30 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 韓國環保人士3月30日裝扮成新冠肺炎病毒，在首爾宣揚防治活動。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情衝擊全球經濟 在新冠肺炎疫情火速延燒下，據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，至今全球有超過72萬人確診，破3.4萬人喪生。 據CNBC新聞網30日報導，貝倫堡（Berenberg）分析師認為，這次新冠疫情爆發，意味著所有已開發經濟體今年都將出現衰退。一名分析師指出，由於部份空前的封城措施佷可能持續好幾個月，全球各地經濟體可能陷入「深凍」（deep freeze）期。 隨著這衛生危機變本加厲，意味世界各國實質上不得不封鎖，大大限制了數十億人的生活。 (中時電子報) #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #全球 #美國 #經濟 #新冠肺炎 #重創 #經濟體 也許您會感興趣 推薦閱讀 梅西拒絕大減薪 卻捐3000萬防疫 12:072020/03/26 體育 基隆春祭國殤大典遇疫情縮減規模 避免群聚 17:502020/03/26 生活 防疫優先 男女足聯賽下月閉門開踢 19:592020/03/26 體育 不減薪就滾 足球隊為疫砍9人 17:542020/03/27 體育 新冠肺炎》義大利新增969死亡 創單日最高！累積確診數成全球第2 03:382020/03/28 國際 新冠肺炎蔓延全球 柯文哲：未來1周是關鍵 12:402020/03/28 政治 對抗新冠 台中警金鐘罩「紫」護體 15:102020/03/28 社會 女星閃嫁大25歲百億富商 一張慶生照洩驚人豪門生活 21:452020/03/28 娛樂 《國際金融》美疫情飆升，美股期貨走跌 08:522020/03/30 財經 《營建股》台開集團花蓮、金門 「疫」轉身迎商機 12:332020/03/30 財經 國際熱門新聞 川普大驚：從沒在美看過這麼多屍體 - 國際 歐洲疫情大流行 只有這個國家不擔心 - 國際 N號房吹哨人是女大生！潛入淫窟搜罪證…大驚：幼蟲塞生殖器是公開的 - 國際 紐約重災區單日增7200確診案例 中央公園成野戰醫院 - 國際 英怒指陸隱瞞疫情達40倍 5G恐排除華為 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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