新冠肺炎疫情衝擊全球經濟

在新冠肺炎疫情火速延燒下，據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，至今全球有超過72萬人確診，破3.4萬人喪生。

據CNBC新聞網30日報導，貝倫堡（Berenberg）分析師認為，這次新冠疫情爆發，意味著所有已開發經濟體今年都將出現衰退。一名分析師指出，由於部份空前的封城措施佷可能持續好幾個月，全球各地經濟體可能陷入「深凍」（deep freeze）期。

隨著這衛生危機變本加厲，意味世界各國實質上不得不封鎖，大大限制了數十億人的生活。

(中時電子報)