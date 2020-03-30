美國原油價格在上周日重新開盤後不久跌破每桶20美元，接近18年來的最低水平。目前，交易員正押注於為應對新型冠狀病毒肺炎疫情造成的需求銳減，美國將不得不停止原油生產。美國基準西德州中質原油(West Texas Intermediate)跌至每桶19.92美元的低點，下跌逾6%。

國際基準布倫特原油(Brent)下跌6%，至每桶23.03美元的低點，為2002年來最低水平。過去一個月，歐洲和北美地區大範圍停工停業導致石油需求大幅下降，致使油價下跌逾一半。分析師預計，全球石油常規消耗量可能減少多達四分之一。

與此同時，由於沙烏地阿拉伯和俄羅斯之間展開石油價格戰，石油供應也在不斷增加。交易員認為，下個月的石油供應過剩可能接近每天2500萬桶，按照這種供應增加水平，數周內可能就會超過全球石油存儲能力。

「這是一次歷史性的油價暴跌，但這次暴跌還沒有結束，因為這個體系實際上已經沒有地方可以儲存所有的石油了。」前奧巴馬(Obama)政府能源顧問、哥倫比亞大學(Columbia University)全球能源政策中心(Center on Global Energy Policy)創始人賈森•鮑多夫(Jason Bordoff)表示，「頁岩油田將遭遇嚴重的損失。停產會加速。」

在市場進行調整之前，石油價格預計將繼續承壓，而石油生產商很可能將被迫進行現代石油業中規模空前的減產。

隨著今年4月合約到期，西德州中質原油在交易清淡的市場背景下大幅下挫，本月其交易價曾短暫地低於每桶20美元。但這一次是西德州中質原油自2002年來首次在正常交易條件下低於每桶20美元。

美國頁岩油和加拿大油砂等成本較高的生產商在這樣的價格水平上基本無法盈利，儘管這些企業會希望其他生產商先停產，這會在該行業中引發一場消耗戰。

但這一輪油價下跌的速度和幅度可能會導致該行業很快面臨「清算」。目前，油價已跌破2014年至2016年上次油價暴跌以及金融危機期間的水平。Baker Hughes的數據顯示，美國能源生產商上周對營運中的油井數量進行了5年來最大的削減。

(中時電子報)