去年的聚酯、加工絲等產品價格較前年下跌，新纖（1409)2019年營運衰退，稅後淨利17.92億元，年減27.06%，EPS1.11元。新纖指出，今年油價下跌，紡纖相關產品價格仍處低檔，加上疫情干擾，全年營運保守看待。

新纖董事會已決議，今年配0.55元現金股利。以30日股價收盤10元計，現金殖利率為5.5%。

新纖主要產品聚酯粒、聚酯絲及工程塑膠，市場指出，2019年的價格，比2018年下跌，加上去年轉投資事業的營運貢獻度也較前年減少，去年的獲利因此衰退。

今年，受到疫情衝擊；加上油價大跌，石化原料走跌，紡纖產品連動補跌，市場預估新纖首季的營收獲利預期都是衰退的。

累計今年1-2月，新纖合併營收51.63億元，年衰退18.24%。

對於今年產業環境的展望；新纖認為，全球知名品牌服飾廠對今年的營運已趨保守，加上東奧及各種國際賽事停辦對服飾消費市場造成的低迷，都將影響今年國內紡纖產業的景氣，預期，全年的營運肯定保守。

(工商 )