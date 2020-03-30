巨大（9921）集團今（30）日公布2019年合併營收為634.5億元，年成長5.3％，創歷史新高！稅後淨利為33.7億元，年成長17.8％，EPS達9元、創下近4年新高，每股擬配發股息4.6元。

巨大集團強調，相較於過去幾年，巨大2019年配息率略微降低，主要考量集團長期發展策略，增強智慧製造、短鏈供應、增強物流效率的布局，加上預期今年全球經濟受疫情衝擊，因此決定保留資金以利長期、永續發展。

巨大表示，2019年集團主要成長動能來自歐洲電動自行車熱銷及中國內銷市場回溫；至於自有品牌業務在全球主要市場表現，尤其以捷安特歐洲公司表現最為亮麗，營收呈現二位數的增長；其中，自有品牌電動自行車，在歐洲迎上銷售熱潮，銷售量較2018年成長超過四成。

此外，捷安特美國公司因產品優化，營收也有個位數成長；捷安特中國公司受惠於內銷市場需求回溫，2019年銷售量值同步成長，全年營收以人民幣計亦達二位成長，表現優於預期。

在製造方面，巨大集團位於中國昆山及天津廠已經恢復正常營運；新建的匈牙利廠，預計今年年中開始投產；集團高級車生產基地-台灣廠，則持續強化自動化生產。

展望2020年，巨大認為，受到新冠肺炎疫情衝擊全球經濟動能，繼亞洲之後，歐美疫情也急速惡化，全球經濟充滿不確定性，將為巨大集團經營帶來挑戰。巨大將密切觀察疫情後續發展並採取必要的因應措施，以降低對集團營運的影響。

(工商 )