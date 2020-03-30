上海商銀公布2019年度財報，合併淨收益409.5億元、年成長10.4％，其中手續費淨收益成長19.2％，利息淨收益成長10.3％，合併稅後淨利為197.2億元、再創歷史新高，年成長7.4％，稅後淨利歸屬母公司為146.6億元、也創歷史新高，年成長6.9％，稅後每股盈餘（EPS）3.50元，為近九年來最佳表現。

上海商銀董事會日前已通過盈餘擬配發現金股利2.05元，略高於上年的2元，現金股利發放率58.6％，約與上年相當，如按3月30日收盤價39.55元計算，現金股息殖利率為5.18％。該行2019年底每股淨值高達34.35元，個體資本適足率14.56％，普通股權益第一類資本比率13.82％，逾放比0.20％，備抵呆帳覆蓋率641.09％，主要經營指標表現穩健。

上海商銀指出，今年1至2月合併淨收益68.3億元，成長率9.4％，因應新冠病毒肺炎疫情，已由總經理陳善忠召集總行相關部門成立緊急應變小組，建立統一指揮中心，監視疫情發展狀況，擬定緊急應變措施。除已制定災害緊急應變計劃，並持續充實防疫物資，實施分組異地備援辦公，以確保營運不中斷，同時也善用數位科技，採用先進的視訊會議軟體開會，高階主管行動簽核公文，擴大線上學習課程，並加速推動金融產品與服務數位化，提高數位金融交易的比重。

(工商 )