李玉璽的英文單曲〈Be Me〉，MV選在他31日27歲生日當天上線，同時曝光全新造型，穿起隨興潮流西裝、呈現出輕熟男一面的李玉璽說：「27歲對我來說是一個很重要的轉變，雖然不知道為什麼但覺得心裡的責任感更重了，希望自己可以更加成熟茁壯。」有趣的是，李玉璽新造型穿的西裝是爸爸李亞明從衣櫃翻出自己年輕時的西裝，在這個心態轉變的時刻，也有一種成人式傳承的意味。

聊起生日願望，李玉璽首先希望疫情快點過去，大家都平安健康，然後今年自己所有的改變都能讓大家看到他的成長和努力。邁入27歲的他，無論想法或外在都更加成熟；對於生日禮物，李玉璽最難忘五年前自己出道時，爸爸將自己收藏多年的一只石頭材質戒指送給他，李玉璽至今戴在手上，象徵父親對他的鼓勵與期許。

新歌〈Be Me〉MV劇情規劃了五對愛侶之間的離別，呈現不同的無奈和傷心，包含無法接受妻子離世的丈夫、流浪街頭的音樂人、相隔兩地的遠距離愛情、白髮蒼蒼的老夫老妻、青春美好的彩虹之戀，這些留下孤單的雙方、每一顆落寞哀傷的心，由提著吉他向前進的李玉璽回眸看著，意味著無論是開心的或是傷心的時刻，每個人最終都會帶著這些經歷和回憶，走向下一個旅程。

李玉璽穿著爸爸給他的西裝。（老鷹音樂提供）

(中時 )