世界衛生組織(WHO)秘書處29日發布聲明，肯定臺灣的防疫成效，並正視將臺灣納入全球對抗新冠病毒疫情工作的重要性，不過外交部今天表示，WHO的聲明，仍有與事實不符之處，我方感到遺憾，並嚴正籲請WHO秘書處繼續檢討、並改善其施加於臺灣的一些不合理限制。

外交部發言人歐江安表示，中華民國（臺灣）外交部注意到WHO秘書處發布的聲明，肯定臺灣的防疫成效，並正視將臺灣納入全球對抗新冠病毒，但對於WHO的聲明未能呈現若干事實全貌感到遺憾。

她說，參與WHO是國人共同的期盼，也是我國政府持續努力推動的重要目標。近三年多以來，臺灣持續爭取以觀察員身分參與WHO，其目的在於捍衛臺灣2,300萬人民的健康人權，並盼對國際醫衛及防疫合作做出更多貢獻。

我方肯定WHO秘書處在國際友人的敦促下，就臺灣的參與問題作了若干改善，不過她說，WHO針對台灣參與所發之聲明，仍有與事實不符之處，包括：

一、 臺灣與WHO在國際衛生條例(IHR)架構下互設聯繫窗口，我IHR窗口雖有帳號密碼可於IHR內部EIS網站查閱資訊，然而實際上多是我方單向的資訊提供，卻未被WHO分享。

以這次「武漢肺炎」疫情為例，臺灣自始即將所有案例資訊以及我國採取的防疫及邊境檢疫措施在第一時間即通報WHO窗口， WHO秘書處卻從未將臺灣提供的資料納入EIS網站，也從未登載在WHO每天更新的「疫情報告」，因此各國衛生單位無法從WHO所提供的資訊中瞭解到臺灣的疫情現況、防疫政策及邊境檢疫措施。

外交部認為，這顯示WHO聲明中所稱，正廣泛向包括臺灣在內的所有地區學習，以與全球分享「最佳範例」的說法，與事實有出入。

二、 我國雖參加非屬WHO轄下之「全球流行病與公共衛生防疫網絡」(TEPHINET)，但至今仍無法參加WHO所屬「全球疫情警報及反應網絡」(GOARN)。因此，即使可透過TEPHINET得知間接、非即時的GOARN援助任務資訊，並不代表臺灣得以參加GOARN，WHO也無理由聲稱此為WHO與臺灣的合作。

三、 今年2月間WHO舉辦「全球研究及創新論壇」，我國曾積極向WHO爭取安排我專家赴日內瓦出席，但WHO最後雖接受我國2名專家參加，但僅允許線上參與，因此臺灣的專家實際上無法與其他國家的代表就疫情發展、防治及研究直接交流互動，並分享我國第一線的抗疫經驗，也無法向資金贊助者爭取合作疫苗及藥物研發的機會。

自2009年至2019年，我方共向WHO申請參與187場技術性會議，僅受邀參與57場，被拒率高達7成，此顯見WHO秘書處即便在處理參與技術性會議事宜時，仍多基於政治考量而對臺灣設限。

歐江安表示，近來國際輿論、我國友邦及理念相近國家推促WHO應納入臺灣的支持聲浪日益高漲。臺灣成功制止「武漢肺炎」疫情擴散的表現，廣泛獲得國際社會稱許與讚揚，目前已有40多國、超過450多篇國際媒體的報導予以肯定。

她說，我國政府對國際社會的支持表達由衷感謝；並再度呼籲WHO秘書處，在全球共同合作對抗疫情蔓延之際，WHO應秉持其憲章所揭櫫的「追求人類最高的健康水準」宗旨，摒除政治考量，將臺灣完整納入相關會議、機制及活動，尤其是與防治COVID-19疫情相關者。臺灣有能力、也有意願繼續與包括WHO在內的雙邊及多邊夥伴合作，共同致力維護全球公共衛生、攜手防堵疫情的擴散。

(中時 )