前立委顏寬恒表示，申裝工程至少有480戶，總經費超過1500萬元，會有上千位居民受惠。（顏莉敏服務處提供／陳淑娥台中傳真）

台中市沙鹿鹿峰地區自來水申裝並未普及，副議長顏莉敏及前立委顏寬恒30日共同召開新裝自來水會議，本次預計480戶受惠，此外，富宇建設將以「敦親睦鄰」方式，補助鄉親部分費用。總體而言，申裝用戶只需負擔3000多元管線費用，省下近34000元。

顏莉敏及顏寬恒今日共同召開沙鹿區鹿峰里無自來水戶新裝自來水會議，並邀集市府建設局、經發局、自來水公司第四區管理處以及富宇建設一同與會。

顏莉敏表示，沙鹿鹿峰地區自來水申裝並未普及，經過里民反映後，立即召集相關單位實地會勘，因該區域尚有富宇建設進行工程，讓民眾用水權益受到影響，因此也協調富宇以「敦親睦鄰」方式，回饋在地鄉親，補助部分費用。

顏寬恒提到，申裝工程至少有480戶，總經費超過1500萬元，會有上千位居民受惠，這是在他任內積極爭取的地方建設，非常感謝自來水公司第四區管理處鼎力協助，不論是召開協調會、實地會勘，他都和各相關單位積極研議，為了就是要讓無自來水的居民能早日取得乾淨且高品質的水源。

現場與會地方鄉親稱讚顏莉敏與顏寬恒是「省錢達人」，幫在地鄉親「省荷包」，因本案範圍廣，一再透過臉書社群及在地里長宣傳新申裝自來水3大好處，可以省下許多費用。

包括水電技師及規費約3000元，由富宇建設敦親睦鄰回饋金支應；管線費用約11000元，事後可向經發局申請補助三分之二，用戶只需自行負擔三分之一；道路修復費用約23000元，由建設局、經發局及富宇建設敦親睦鄰回饋金共同負擔，如此一來，申裝用戶只需負擔3000多元管線費用，省下將近34000多元，對於居民而言是一大利多。

顏莉敏與顏寬恒兩人也在會中提到，其實還有許多地區也飽受無自來水可用之苦，未來他們也會繼續努力，讓鄉親都有乾淨的水源可以使用，繼續提高自來水的普及率。

(中時 )