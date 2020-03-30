新冠肺炎疫情蔓延全球，新北市政府決議今年潑水節改為線上方式舉辦，市長侯友宜今（30日）前往中和華新街宣導線上祈福，更與美食家一起拍影片介紹滇緬小吃，侯友宜鼓勵民眾防疫期間不要出國，到中和就可以品嘗異國料理。
侯友宜表示，潑水節邁入第22年，以往多採取實體潑水方式慶祝，但因新冠肺炎疫情影響，今年改以線上潑水替民眾祈福，於4月13日至26日期間，推出「街頭水槍大戰」、「AR泡沫祈福浴」及「專屬祈福卡製作」等3款線上遊戲。
值得一提，侯友宜也與美食家焦志方、李秀媛一同於華新街拍攝宣傳影片，介紹各式南洋美食。侯大啖印度烤餅、涼拌茶葉及緬甸熱奶茶，並號召市民參與「2020新北市潑水節online活動」，共同度過健康快樂的潑水節。
文化局表示，今年停止舉辦現場活動，若完成潑水節online遊戲3關挑戰，即可獲得華新街商圈美食體驗金50元，限量6000份，可於4月13日至5月13日使用。
(中時 )
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