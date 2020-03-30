南山人壽奪下世貿三館案，住商不動產企研室經理徐佳馨表示，壽險業奪標並不意外，但讓人意外的是決標價沒有到天價等級，顯見壽險業者保守看景氣。

她也坦言，除非「世貿一館」日後活化釋出，否則世貿三館已是信義區「絕版」大面積素地。

原本房仲業紛紛認為，世貿三館案決標價有望達到361億元以上，一舉拿下總價王、面積王、每坪單價王等三冠王頭銜，但意外的是，壽險業者出價策略轉保守，相較前幾年搶標空軍官兵活動中心、信義行政中心，態度不若以往積極。

徐佳馨指出，壽險業者改變策略主因有兩項，第一是央行降息後，壽險業者的壓力減輕，不用再執著追求高投報率標的，因此未來壽險業者會以「穩健標的」為主。第二是壽險業者謹慎看景氣後勢，因此在出價上較保守。

南山人壽如今坐擁世貿二館案的信義區微風南山廣場、信義行政中心與世貿三館土地。徐佳馨表示，南山將是未來幾十年內信義商辦的最大提供者，如今信義區商辦可說是台灣最好的辦公商圈，只要經濟好轉，南山的大量商辦就能吸收到大企業進駐、獲得良好收益。

徐佳馨認為，南山其實走的是其他壽險業者的老路，也就是掌握精華區商辦做長期投資、創造穩健的現金流。她也指出，近幾年地上權案正夯，必須歸功於財政部國產署完備地上權規則，像是地租年息率只有1％隨每年調整，3.5％按簽約年度計算，壽險業可算出後續投報率，自然就有意願投標。

(工商 )