摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，台股30日開低走高，大盤進入區間震盪格局，9,900點附近存有大量套牢賣壓，預期短線將在10,000點到9,400點間震盪整理，13日的賣壓消化的越乾淨，越有利大盤後續站穩萬點關卡。

類股方面，疫情持續延燒，宏碁受惠遠距商機發酵，以及實施23萬張庫藏股買回，30日終場強勢攻上漲停板，至於獲投信季底作帳題材的華擎及南電，也分別上漲9.87％、3.97％，以整體盤面觀察，傳產類股平均漲幅優於電子類股，在清明題材加持下，傳產類股後市仍可持續留意。

個股方面，本周納入投資組合的博智，伺服器需求強勁，激勵股價30日逆勢上漲，惟短線需留意160元附近有較大量套牢賣壓，在國際股市震盪期間，投資人切勿追高。

操作方面，歐美疫情持續升溫，不確定因素提高，預期在清明連假前將有較大賣壓出籠，本周操作須謹慎保守。

(工商 )