倫元投顧分析師陳學進表示，台股30日開低走高，尾盤未能成功翻紅，終場下跌69.49點，跌幅0.72％，收在9,629.43點，櫃買指數表現則相對強勢，終場上漲0.21點，漲幅0.18％，以117.47點作收。

三大法人方面，外資轉賣48.51億元，投信轉賣1.50億元，自營商續賣26.34億元，惟外資於台指期貨市場上加碼買進426口多單，累計淨多單部位為47,134口，心態轉趨謹慎中性偏多。

目前壓抑全球股市的主因仍在新冠肺炎疫情發展，目前歐美、中東、東南亞及東北亞等地持續淪陷，且絲毫未見舒緩跡象，可謂是「野火燒不盡，春風吹又生」，預計全球至少有33.81億人在家隔離，遍及至少78個國家及地區，約占世界人口的43％。

全球各國為防堵疫情快速傳播，陸續採取「封城鎖國」的策略，導致出現經濟大停擺等全球危機，因此整體疫情未獲控制前，操作策略上仍應審慎為之。

儘管如此，隨各國政府及央行救市計劃接續出籠後，台股第一階段初步反彈目標9,926點成功達陣，預期短線經過適當換手整理，第二階段將有望續朝13日空方缺口上緣作挑戰，雖本周在長假效應下或有拉回，但在10日均線附近可望又是低接買盤的機會。

個股方面，本周納入投資組合的健亞，受惠奎寧概念股獲法人買盤積極湧入，30日股價續創波段新高後，預期只要量價不失控或守穩10日線不破，後市仍有望再創新高。

除奎寧概念股外，受惠遠距及筆電漲價題材，包括圓展及宏碁等個股股價也逐步走揚，其它包括被動元件廠國巨、華新科、矽晶圓廠環球晶、合晶、記憶體業者群聯、散熱模組廠雙鴻、IC載板業者欣興等個股，隨股價跌幅已深，短線上亦將有反彈機會，投資人逢低仍可留意。

(工商 )