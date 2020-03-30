永誠國際投顧分析師李忠興指出，美國27日通過2兆美元史上最大規模的激勵方案，但由於疫情延燒速度加快，美國成為全球確診人數最多的國家，拖累道瓊指數大跌915點，也連帶影響亞股30日普遍開低。台股30日開低後一度重挫逾280點，然隨後特定買盤介入權值股，使跌幅緩步收斂，終場下跌69.49點。

他表示，目前全球確診數已超過72萬人，死亡高達3.3萬人，病毒無差別的攻擊性，亦使世界各國的高官、名人紛紛染病，陸續有更多國家祭出封省、甚至封國的措施，且解禁時間也持續往後推延，對全球經濟活動的影響甚鉅，因此勿對已自低點反彈超過16％的台股，有過度樂觀的期待。

30日為首季的倒數第二個交易日，也是投信衝刺績效的關鍵時刻，法人認養股表現維持強勢，純屬意料之中，然31日為季底的最後一個交易日，將面臨法人作帳與結帳的震盪，而4月1日法人作帳已告段落，再加上清明4天連假在即，持股比重高的投資人，建議逢高減碼，拉高現金比重。

個股方面，本周納入投資組合的健亞，法國與中國陸續傳出，奎寧搭配日舒抗生素具療效，健亞為奎寧類中的羥氯奎（HCQ）相關廠商，大股東低檔積極回補，走勢強勁。

(工商 )