啟發投顧分析師楊基政認為，台股後續搶反彈手腳要快，宜見好就收，建議可從2月營收成長性高的族群或個股下手；反觀2月營收明顯衰退者則須避開。個股方面，本周納入投資組合的興能高，短線股價跌深，反彈態勢有機會延續。

他指出，台股於季線下反覆打底、10日線至月線間橫盤，並出現9,655～9,691點向下跳空缺口，部分弱勢股不破低視為觀察重點，盤面個股呈輪流反彈格局，近期宜把握跌深股的負乖離修正，惟反彈至壓力區則應先出場。

(工商 )