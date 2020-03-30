逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:212020/03/30 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政認為，台股後續搶反彈手腳要快，宜見好就收，建議可從2月營收成長性高的族群或個股下手；反觀2月營收明顯衰退者則須避開。個股方面，本周納入投資組合的興能高，短線股價跌深，反彈態勢有機會延續。 他指出，台股於季線下反覆打底、10日線至月線間橫盤，並出現9,655～9,691點向下跳空缺口，部分弱勢股不破低視為觀察重點，盤面個股呈輪流反彈格局，近期宜把握跌深股的負乖離修正，惟反彈至壓力區則應先出場。 (工商 ) #興能高 #啟發投顧分析師楊基政 #台股 #逐洞賽 #後續 也許您會感興趣 推薦閱讀 破天荒！中華電考慮發公司債 04:092020/03/26 財經要聞 《其他電子》興能高邢雪坤：Q2訂單正向，H2待觀察 17:052020/03/26 財經 逐洞賽｜摩爾投顧分析師鐘崑禎 17:312020/03/26 財經 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 17:312020/03/26 財經 逐洞賽｜永誠國際投顧分析師李忠興 17:312020/03/26 財經 逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:312020/03/26 財經 後續還有66家排隊待審 台商投資 再增34億 01:152020/03/27 財經要聞 啖疫情商機 轉機題材顯 基亞興能高 業績揚 04:092020/03/29 產業特刊 訂單強勁 產能提升 旭富國巨 行情可期 04:092020/03/29 產業特刊 台股本周承壓 測10日線支撐 04:102020/03/30 證券．權證 財經熱門新聞 快了…台股下波屠殺！專家爆散戶撿槍時機 - 財經 就算明天又爆股災！散戶長線抱這檔也睡得著 - 財經 口罩3.0快來了 不必預購直接到超商插卡領貨 - 即時 - 工商 台積長短期 兩外資突示警 - 財經要聞 - 工商時報 自己股價自己救 一個月內… 195家實施庫藏股 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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