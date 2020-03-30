台北信義計畫區最後一塊未開發娛樂設施區「世貿三館地上權標售案」，今(30)日開標，南山人壽以312.76億元權利金得標，高於底價約46億元，溢價率17%。換算每坪權利金單價644萬元，容積單價115萬元，是近幾年少見70年地上權。

世貿三館基地總面積為4,856.3坪，基地三面臨路。都市計畫使用分區為娛樂設施區，建蔽率50％、容積率560％，粗估興建成本約121億元，若加計土地開發權利金312.76億元，另外每年還須繳交約2.6億元的地租。

信義全球資產王維宏表示，世貿三館標售案不畏新冠肺炎影響，還吸引國壽、新壽、富邦人壽前來搶標，為低迷景氣注入強心針，對今年商用不動產市場極具指標性意義，在信義世貿商圈商辦市場短缺的情況下，可望朝向辦公室開發再搭配商場或旅館。

南山人壽對於商用不動產開發具有長期穩定租金收益愛不釋手，繼南山廣場及去年信義行政中心後，南山人壽再次搶進信義計畫區，至今斥資已達741.45億元購地成本於信義區獵地。

高力國際董事總經理劉學龍認為，土地為長期儲備的操作策略，尤其世貿三館又是信義計畫區內稀有的地段，此次順利吸引4封標單，代表投資人及開發商對於長遠商業開發仍具信心，而未受到短期疫情紛擾的影響。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德也表示，此次標售期間正是股災與疫情發酵期間，標售結果可當成市場的壓力測試，結果多家機構投標，反映在量化寬鬆與市場大幅降息之際，精華區的不動產仍是投資人眼中好的投資標的。

瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛分析，疫情畢竟是短期突發事件，對比台北市精華區商業土地稀有性、辦公室斷貨潮等供給面結構性因素，再加上預期台商回流、外資投資的需求增加趨勢，已經激化投資人對土地投資的渴望。世貿三的絕版珍藏誘因，絕對是投資人看長不看短、願意放手一搏的主因。

近2年台北市地上權案，包含中正區成功段、空軍官兵活動中心、信義行政中心及捷運松江南京站出口，全部由壽險、金融業得標，而溢價率較高的則是空軍官兵活動中心，元大銀行以溢價率123%拿下，顯現出精華地段地上權案仍是壽險業願意加碼的投資標的，而世貿三館不畏懼新冠肺炎影響成功標脫，可望激勵投資人進場意願。

據了解，目前信義計畫區高樓層租金站穩單坪4,000元，空置率來到2.1%的新低點，預期世貿三完工後辦公室租金能上看至6,000元，在市場仍短缺的情況下，未來開發辦公室比例高。

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(中時電子報)