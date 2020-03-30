大陸網紅周揚青與羅志祥的感情備受外界關注外，她經營的服飾品牌在網路上也獲得不少網友討論與喜愛，打扮火辣的她，雖然在時尚圈引起不少話題，但周揚青坦承，自己不時會被媽媽吐槽！

胸前深V領口、露出事業線及渾圓北半球，加上纖細、修長美腿，照片中的周揚青身穿素黑短裙搭配西裝外套，高貴氣息中又帶出火辣性感味，可是讓不少粉絲驚艷，不過這身打扮，似乎在周媽媽眼中可不是那麼「尬意」，原來媽媽是擔心周揚青會教壞旗他女孩，希望她不要賣這種裙子。

媽媽吐槽周揚青教壞現在小女孩。（圖／翻攝自周揚青IG）

周揚青29日在社群網站Instagram發布限時動態，分享媽媽吐槽內容，「不要賣這種裙子！妳這是在教壞現在的小女孩！」，她也無奈回應，「可是我媽媽不知道現在的女孩子們喜歡穿成這樣啊...」。

周揚青現在擁有火辣身材，她也不諱言，以前身材較豐腴，周揚青透露，除了養成飲食習慣，每次還會運動超過40分鐘，確保身體能消耗熱量，此外，她建議想瘦身的朋友們先定好減重目標，像是立志穿上小一號的裙子等，無疑都是最佳的瘦身動力來源。

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(中時電子報)