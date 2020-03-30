電子代工大廠仁寶今（30）日舉辦線上法說會，公告去年財報，合併營收達9,804.42億元、年增1％，合併營業淨利為105.86億元、年增14％，每股盈餘1.6元，低於2018年2.05元水準。隨著新冠肺炎疫情影響，今年出貨狀況也成為法人關注焦點。

仁寶去年第四季合併營收約2,675億元、季增7％，仁寶總經理翁宗斌表示，成長動能主要來自於智慧裝置產品。受惠於效率改善及營運規模提升，合併營業淨利為30.86億元，較前一季成長28％，較去年同期成長15％。

翁宗斌表示，2月所有廠商因疫情延後開工，導致客戶庫存水位偏低，一開工就積極拉貨。整體來說，受疫情影響第1季出貨年減幅達兩至三成，但受惠遠端工作、遠距教學等商機成長，商用、教育產品客戶追單力道強勁，第2季出貨可望大幅增加，上半年出貨力拚跟去年持平。此外，也看好若疫在2季獲得控制，下半年個人電腦出貨可望回溫，今年營運將逐季成長。

至於疫情是否影響下半年的產品發表，翁宗斌表示，目前包括個人電腦、平板、穿戴式裝置等新品都按照原計畫進行，認證也可以在實驗室完成，因此疫情對出貨時程影響不大，短期零組件價格波動尚在可控的範圍，加上英特爾（Intel）處理器（CPU）缺貨問題改善，都是正面因素，唯一較擔心的是這波疫情讓營運成本增加的部分。

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(中時電子報)